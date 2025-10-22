İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında konuk olduğu Macar ekibi Sopron Basket'i 83-64 mağlup etti.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımını 83-64 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü. Sopron Basket ise üçüncü maçını da kaybetti.

Salon: Arena Sopron

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Nermin Hodzic (Almanya), Esperanza Mendoza (İspanya)

Sopron Basket: Muhl, Sinka-Palinkas 2, Friskovec 11, Wallack 2, Brooks 12, Laczko 8, Papp 12, Jevtovic 8, Sitku 5, Borondy 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Oblak 13, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 21, Kuier 9, Williams 4, Gökşen Fitik 7, Sehernaz Çidal 4, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram 2, Zeynep Gül, Sude Yılmaz

1. Periyot: 13-18

Devre: 31-35

3. Periyot: 49-65

