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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında evinde konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 86-58 mağlup etti.

AA18 Aralık 2022 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Bursa Uludağ Basketbol'u 86-58 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Bursa Uludağ Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.

SALON: Başakşehir Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Burak Durmuş, Sabri Gündüz

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 8, Pelin Derya Bilgiç 12, Tuğçe Canıtez 6, Meltem Yıldızhan 11, Stevens 19, Pulvere 6, McCovan 13, Nacickaite 2, Simge Tokmak 2, Miray Balotu 2, Merve Uygül 3, Devran Tanaçan 2

BURSA ULUDAĞ BASKETBOL: Gizem Mürüvet Uca 15, Gonca Karataş 10, Özge Kavurmacıoğlu 7, Ferda Yıldız 22, İlsu Darıcıoğlu 2, Deniz Çolakoğlu 2, Tuğçe Turus, Ayşegül Erdoğan, Sümeyye Nur Acar, Deniznur Çakır

1. PERİYOT: 20-13

DEVRE: 47-30

3. PERİYOT: 72-39

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