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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde evinde Çankaya Üniversitesi'ni 83-57 mağlup etti.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 83-57 yendi.

SALON: Ahmet Cömert

HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Tolga Akkuşoğlu, Selena Gamze Öget Çerçi

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Nacickaite 9, Simge Tokmak, Prints 8, Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 1, Devran Tanaçan, Mc Covan 19, Meltem Yıldızhan 10, Stevens 27, Tuğçe Canıtez 4

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Zellous 11, Ayşe Cora 6, İdil Türk 2, Sena Özekli, Gülse Uğur 1, Melike Yalçınkaya 2, Gizem Tüzün 2, Aleyna Fatma Cengizhan 2, Melike Tuğba Oral 3, Egbo 19, Nilay Aydoğan, Harris 9

1. PERİYOT: 26-13

DEVRE: 48-33

3. PERİYOT: 68-45

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