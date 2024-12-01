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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Danilo's Pizza'yı 90-73 mağlup etti.

1 Aralık 2024 Pazar 17:51 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilo's Pizza'yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 90-73 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın ligdeki galibiyet serisi 6 maça yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Osman Kanık, Gündoğan Ali Balaban

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 15, Gökşen Fitik 6, Zandalasini 8, Fraser 23, Li 16, Selin Rachel Gül 2, Sude Yılmaz 2, Ayşegül Günay Aladağ 6, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan 3, Meltem Yıldızhan 2, Holingsvorth 2

Danilos Pizza: Henderson 16, Gizem Mürüvet Uca 3, Walker 16, Palenikova 17, Mompremier 8, Ferda Yıldız 6, Hande Çelebi 4, Nihal Güngör Yıldırım, Yağmur Bul 3, Aysude Torcu

1. Periyot: 29-20

Devre: 46-45

3. Periyot: 70-54

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