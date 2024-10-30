Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde kayıp

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde BAXI Ferrol ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta Sarı Kırmızılılar, BAXI Ferrol'e 73-69 mağlup oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonucun ardından Eurocup'ta ilk kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alin Faur (Romanya), Xhelal Mumini (Kosova), Primoz Pipan (Slovenya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz 9, Ayşegül Günay 9, Ayşe Cora 5, Jisu Park 6, Derin Erdoğan 4, Hollingsworth 12, Meltem Yıldızhan 8, Fraser 13, Vanloo 3

BAXI Ferrol: Sanchez 3, Collins 9, Pospisilova 7, Mataix 6, Millan 24, Melia 2, Morro 11, Joiner 11, Menendez

1. Periyot: 14-23

Devre: 30-39

3. Periyot: 50-54