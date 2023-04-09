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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın engelini aştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final müsabakasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 84-68'lik skorla mağlup etti.

AA9 Nisan 2023 Pazar 20:24 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın engelini aştı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 84-68 yendi.

Yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Hüseyin Çelik, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 17, Yashey 24, Işıl Alben 11, Jurjane 3, Zyaire 22, Büşra Akbaş, Pelin Derya Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez 2, Meltem Yıldızhan 2

Nesibe Aydın: Ramona 8, Feride Şevval 13, Lauren 17, Keiana 20, Derin Yaya 10, Gülşah Duman, Elif Emirtekin, İlayda Güner

1. Periyot: 33-14

Devre: 55-34

3. Periyot: 69-56

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • Nesibe Aydın
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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