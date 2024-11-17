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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring uzatmalarda kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 66-66 biten maçta Nesibe Aydın'ı 84-78 mağlup etti.

17 Kasım 2024 Pazar 20:54 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring uzatmalarda kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 66-66 biten maçta Nesibe Aydın'ı 84-78 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 6. galibiyetini alırken, Nesibe Aydın ise 4. kez kaybetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Polat Parlat, Sertan Kırklar, Ömer Sarı

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 20, Fraser 20, Zandalasini 7, Vanloo 15, Ayşegül Günay Aladağ 9, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan 7, Derin Erdoğan, Sude Yılmaz

Nesibe Aydın: Wheeler 13, Sevgi Tonguç, Wallace 26, Nared 23, Serfa 11, Damla Gezgin 3, Merve Uygül 2, Merve Arı, Başak Altunbey

1. Periyot: 15-15

Devre: 29-32

3. Periyot: 49-51

Normal süre: 66-66

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