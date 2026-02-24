İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8642
  • EURO
    51,6974
  • ALTIN
    7303.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın Fransa deplasmanında
Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın Fransa deplasmanında

FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Fransız ekibi Basket Landes ile karşılaşacak.

AA24 Şubat 2026 Salı 10:41 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring yarın Fransa deplasmanında
ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in ikinci maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Espace Francois Mitterrand'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında sahasında rakibini 81-72 mağlup etti.

Turda iki galibiyete ulaşan ekipler Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda ise üçüncü karşılaşma, 3 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Basket Landes

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.