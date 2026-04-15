Galatasaray Çağdaş Faktoring'in EuroLeague'de rakibi belli oldu!

Casademont Zaragoza, çeyrek finalde Basket Landes'i 69-53 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İspanyol ekibi, bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in EuroLeague'de rakibi belli oldu!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza, Fransa'nın Basket Landes ekibini 69-53 yendi.

Casademont Zaragoza, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasındaki yarı final müsabakası, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Basket Landes: Pardon 2, Djekoundade, Musa 19, Massey 5, Lacan 12, Wojta 5, Macquet 5, Ewodo 2, Bussiere 3

Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Hempe 15, Fingall 2, Vorackova 8, Pueyo 2, Leite, Bankole 16, Flores 4, Gueye 17, Mawuli 3, Oma

1. Periyot: 18-19

Devre: 26-35

3. Periyot: 40-62

