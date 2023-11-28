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Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Kibirkstis

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Voleybol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Kibirtstis'i konuk edecek.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:03 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Kibirkstis
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. haftasında yarın Litvanya ekibi Kibirkstis'i ağırlayacak.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Dört takımın yer aldığı grupta oynadığı 5 maçı kazanan Galatasaray, zirvede yer alıyor.

Kibirkstis ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda üçüncü sırada bulunuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan ilk mücadelede Kibirkstis'i 87-57 mağlup etmişti.

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