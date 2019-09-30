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Galatasaray camiasından Levent Şahin'in 'oyuncularımızı pozisyona sokamıyoruz' açıklamasına tepki: 6 haftadır ne yapıyorsunuz!

0-0 biten derbide pozisyona girmekte zorlanan Galatasaray'da Levent Şahin'in açıklamaları tepki topladı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın tribünde olduğu haftalarda Galatasaray’ı kenardan yönetmeye çalışan Levent Şahin’in derbi sonrası açıklamaları takımın röntgenini gözler önüne serdi.

'6 HAFTADIR FLORYA'DA NE YAPIYORSUNUZ?'

Sadece Fenerbahçe karşısında değil, Süper Lig’de oynanan bütün maçlarda gol yollarında etkisiz gözüken, pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray’ın 6 haftadır bu durumu düzeltememesi dikkatlerden kaçmazken, 0-0 biten derbiden sonra Levent Şahin’in “Orta sahadan üçüncü bölgeye topu götüremiyoruz, oyuncularımızı pozisyona sokamıyoruz buna çalışmalıyız” açıklamaları camiada tepkilere yol açtı. Dünyaca ünlü golcü Falcao’yu iyi kullanamayan sarı kırmızılı ekip, yıldız futbolcuyu rakibin kalabalık defans hattının içine hapsederken Feghouli, Belhanda, Babel’in de içeriye girmemesi Galatasaray’ı sıkıcı futbol oynamaya sevk ediyor.

Genelde aynı tip oyuncularla orta saha hattını kurgulayan Galatasaray’da yaratıcı futbolcunun olmaması kadro mühendisliği konusunda Fatih Terim ve scout ekibini sınıfta bırakırken, transfer edilen isimlerin fizik kapasitelerinin yetersiz görünmesi takımın kısa sürede toparlanacağı izlenimini vermiyor.

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