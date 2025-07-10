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Spor

Galatasaray camiasının acı günü! İsmail Sarıkaya vefat etti

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu üyeliği ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinde (1905 GSYİAD) başkanlık yapan Sportif AŞ yöneticisi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti.

IHA10 Temmuz 2025 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Galatasaray camiasının acı günü! İsmail Sarıkaya vefat etti
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Galatasaray'da üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve mevcut dönemde de Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan İsmail Sarıkaya vefat etti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Kulübümüzde üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, mevcut dönemde Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 12 Temmuz Cumartesi günü Etiler Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecektir. Mehmet İsmail Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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