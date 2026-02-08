İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Olawoyin, Mihaila, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

SARI KIRMIZILI EKİPTE EKSİKLER

Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Leroy Sane ile Ahmed Kutucu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, maçta sarı kart görmesi durumunda 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

NHAGA'NIN İLK MAÇ HEYECANI

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, 8 Şubat Pazar günkü takımdaki ilk maçına çıkabilir.

Nhaga, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında oynayacak.

Takıma yeni katılan Sacha Boey ve Can Armando Güner'in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

