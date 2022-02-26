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Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA26 Şubat 2022 Cumartesi 19:46 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:46
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Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile yarın mücadele edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salondaki programla başladı. Sahadaki ısınma, çeviklik top kapma ve pas çalışmalarının ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Duran top çalışmalarıyla antrenman tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Rizespor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

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