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Spor

Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda yarın deplasmanda AO Thiras'a konuk olacak

CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Daikin, yarın deplasmanda Yunan ekibi AO Thiras ile kozlarını paylaşacak.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda yarın deplasmanda AO Thiras'a konuk olacak
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi AO Thiras'a konuk olacak.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesi önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Rövanşta Yunanistan temsilcisinin 3-0 veya 3-1'lik üstünlük kurması halinde tur atlayan takım, altın set sonucunda belli olacak.

Bu turu geçen takım, 16'lı final turunda Almanya ekibi Wiesbaden ile eşleşecek.

  • Galatasaray Daikin
  • CEV Challenge Kupası
  • AO Thiras

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