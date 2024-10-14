Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi AO Thiras'a konuk olacak.
Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesi önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Rövanşta Yunanistan temsilcisinin 3-0 veya 3-1'lik üstünlük kurması halinde tur atlayan takım, altın set sonucunda belli olacak.
Bu turu geçen takım, 16'lı final turunda Almanya ekibi Wiesbaden ile eşleşecek.