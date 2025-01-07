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Spor

Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda yarın Olympiakos deplasmanında

Temsilcimiz Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

AA7 Ocak 2025 Salı 11:34 - Güncelleme:
Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda yarın Olympiakos deplasmanında
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Mercouri Rentis'te oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, 4'lü final turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Rövanş mücadelesi, 23 Ocak Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Galatasaray, yarı finale çıkması durumunda Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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