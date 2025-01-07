Galatasaray, CEV Challenge Kupası'nda yarın Olympiakos deplasmanında

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Melina Mercouri Rentis'te oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, 4'lü final turu ilk maçından galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
Rövanş mücadelesi, 23 Ocak Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray, yarı finale çıkması durumunda Benfica-Chieri '76 Voleybol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.