Galatasaray, CEV Kupası'nda 8'li final turunda

CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin, 3-0 kazandı.
İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Mauro Carlo Goitre (İtalya), Marko Oravainen (Finlandiya)
Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer, İrem Nur Özsoy, Bongaerts, Carutasu)
Porto: Veltman, Bozic, Murek, Djurovic, Joseph, Pinto (Basto, Grbavica, Durao, Resende, Monteiro)
Setler: 25-17, 25-17, 25-17
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)