3 Aralık 2025 Çarşamba
  • Galatasaray, CEV Kupası'nda 8'li final turunda
Galatasaray, CEV Kupası'nda 8'li final turunda

Galatasaray Daikin, 3-1 kazandığı CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında sahasında Porto'yu 3-0 mağlup ederek 8'li final turuna yükseldi.

3 Aralık 2025 Çarşamba 21:50
CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin, 3-0 kazandı.

İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Mauro Carlo Goitre (İtalya), Marko Oravainen (Finlandiya)

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer, İrem Nur Özsoy, Bongaerts, Carutasu)

Porto: Veltman, Bozic, Murek, Djurovic, Joseph, Pinto (Basto, Grbavica, Durao, Resende, Monteiro)

Setler: 25-17, 25-17, 25-17

Süre: 71 dakika (24, 23, 24)

