Galatasaray, CEV Kupası'nda şampiyonluk maçına çıkıyor

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:31

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Saugella ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor 2 ve GSTV'den canlı yayımlanacak.

İtalya'da oynanan finalin ilk maçını 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta'nın yarın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda şampiyon, müsabaka sonunda oynanacak altın setle belirlenecek.

İtalya ekibine ise kupayı kazanması için iki set alması yeterli olacak.