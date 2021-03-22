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Spor

Galatasaray, CEV Kupası'nda şampiyonluk maçına çıkıyor

Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Saugella takımıyla mücadele edecek.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:31
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Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında yarın İtalya'nın Saugella ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor 2 ve GSTV'den canlı yayımlanacak.

İtalya'da oynanan finalin ilk maçını 3-0 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta'nın yarın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda şampiyon, müsabaka sonunda oynanacak altın setle belirlenecek.

İtalya ekibine ise kupayı kazanması için iki set alması yeterli olacak.

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