Uzun bir süredir orta saha arayışı içerisinde olan Galatasaray, hazırlanan geniş listenin ön sıralarında yer alan isimlerle yaptığı görüşmelerde bir türlü sonuç alamıyor. Cim-Bom, Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak Rus ekibi Zenit ile yapılan pazarlıklar tıkanmış durumda. Gündemdeki bir diğer isim ise Scott McTominay... 27 yaşındaki İskoç oyuncunun yıllık maaşı 10 milyon euroyu buluyor. Sarı kırmızılılar, hem oyuncu ile hem de Manchester United'la yaptığı görüşmelerde henüz bir yol kat edemedi.

GABRIEL SARA ÖN PLANA ÇIKTI

Galatasaray, Palmeiras forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak için girişimlerine devam ediyor. Brezilya ekibi, 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için 25 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu rakamı aşağı çekmek için Palmeiras yetkilileri ile kıyasıya bir pazarlık yapıyor. Cim-Bom'un orta saha için gündemdeki diğer ismi Norwich City'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Sara... Sarı kırmızılılar, İngiliz ekibi ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

İTALYA'DAN İKİ FLAŞ İDDİA GELDİ

Galatasaray'ın orta saha arayışı İtalya basınında da geniş yer buluyor. Yer alan haberlerde Cim-Bom için iki isim gündeme getirildi. CalcioNapoli 24'te yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılılar, Napoli'den İsveçli futbolcu, 24 yaşındaki Jens Cajuste ile ilgileniyor. İsveçli orta sahanın Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Gündeme getirilen diğer bir isim ise Genoa'nın 23 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup... Genoa'yla iletişime geçen Galatasaraylı yöneticilerin oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı iddia edildi. Öte yandan CimBom, bonservisi elinde olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile de ilgileniyor.