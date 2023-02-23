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Spor

Galatasaray çıldırdı! 2 Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor: Erden Timur düğmeye bastı

Galatasaray transferde vitesi yükselterek çalışmalarına devam ediyor. Zaniolo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray yönetimi, şimdi de 2 dünya yıldızının peşine düştü. İşte detaylar...

23 Şubat 2023 Perşembe 18:40 - Güncelleme:
Galatasaray çıldırdı! 2 Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor: Erden Timur düğmeye bastı
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Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray, dur durak bilmiyor. Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Galatasaray, şimdi de Jordi Alba ve Philippe Coutinho için harekete geçti.

GALATASARAY'DA TRANSFER BİTMİYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Torreira, Juan Mata, Sergio Oliveira gibi yıldız transferlerle ses getiren Galatasaray dur durak bilmiyor. Ara transferin son günleri yaklaşırken Zaniolo'yu da kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Erden Timur ve ekibi, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

JORDI ALBA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray, sol bek için takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar, Jordi Alba için harekete geçti. Sarı-kırmızılılarda Erden Timur ve ekibi, Barcelonalı yıldız için yoğun mesai harcıyor. İspanya basınında yer alan habere göre; Transfer için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılacak.

DİĞER İSİM PHİLİPPE COUTİNHO

Jordi Alba'yı isteyen Galatasaray'ın bir diğer hedefi de Aston Villa forması giyen yıldız oyuncu Philippe Coutinho. İngiliz basını; Sarı-kırmızılıların elinin güçlü olduğunu ve oyuncunun kulübü Aston Villa'ya teklifle gitmeye hazırlandığını yazdı. Brezilyalı yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor

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