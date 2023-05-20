Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor

Bu sezon yaptığı nokta atışı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray bir başka dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip Olympique Marsilya forması giyen 34 yaşındaki deneyimli santrafor Alexis Sánchez için düğmeye bastı.

GALATASARAY, ALEXIS SÁNCHEZ İÇİN GÜN SAYIYOR

Başarılı yönetici Erden Timur yönetiminde birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray, Olympique Marsilya'nın önemli ismi Alexis Sánchez'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Fransa'da oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki deneyimli futbolcu Alexis Sánchez, sarı-kırmızlı ekibin uzun süredir radarındaydı. Galatasaray, sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi son bulacak olan yıldız futbolcu Alexis Sánchez'e sezon sonunda resmi teklif götürmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde bulunan Şilili oyuncu Alexis Sánchez'in ise Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'ya transfer olan deneyimli santrafor Alexis Sánchez 41 resmi maçta 33 kez ilk 11'de sahaya çıkarken sahada kaldığı süre boyunca 18 gol, 3 asistlik performansla skora katkı sağladı.