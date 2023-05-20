İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor
Spor

Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor

Son dönemde yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı. Transferin durdurulamaz ismi Galatasaray yine bir dünya yıldızını kadrosuna katmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Mayıs 2023 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Galatasaray çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor
ABONE OL

Bu sezon yaptığı nokta atışı transferlerle adından sıkça söz ettiren Galatasaray bir başka dünya yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip Olympique Marsilya forması giyen 34 yaşındaki deneyimli santrafor Alexis Sánchez için düğmeye bastı.

GALATASARAY, ALEXIS SÁNCHEZ İÇİN GÜN SAYIYOR

Başarılı yönetici Erden Timur yönetiminde birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray, Olympique Marsilya'nın önemli ismi Alexis Sánchez'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Fransa'da oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki deneyimli futbolcu Alexis Sánchez, sarı-kırmızlı ekibin uzun süredir radarındaydı. Galatasaray, sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi son bulacak olan yıldız futbolcu Alexis Sánchez'e sezon sonunda resmi teklif götürmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde bulunan Şilili oyuncu Alexis Sánchez'in ise Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'ya transfer olan deneyimli santrafor Alexis Sánchez 41 resmi maçta 33 kez ilk 11'de sahaya çıkarken sahada kaldığı süre boyunca 18 gol, 3 asistlik performansla skora katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.