Galatasaray, Cizre Belediyespor'a set vermedi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu son maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaların tamamlandığı C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile takipçisi 6 puanlı Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ kupada çeyrek finale yükseldi. Cizre Belediyespor ile Develi Belediyespor ise organizasyona veda etti.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın)

CİZRE BELEDİYESPOR: Ivanov, Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya, Andaç Kapan, Hilmi Şahin, Taha Erden )

SETLER: 25-23, 25-14, 25-18

SÜRE: 80 dakika (30, 23, 27)