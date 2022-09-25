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Spor

Galatasaray, Cizre Belediyespor'a set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu son maçında Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 18:27 - Güncelleme:
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu son maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaların tamamlandığı C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile takipçisi 6 puanlı Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ kupada çeyrek finale yükseldi. Cizre Belediyespor ile Develi Belediyespor ise organizasyona veda etti.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın)

CİZRE BELEDİYESPOR: Ivanov, Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya, Andaç Kapan, Hilmi Şahin, Taha Erden )

SETLER: 25-23, 25-14, 25-18

SÜRE: 80 dakika (30, 23, 27)

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