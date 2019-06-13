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Galatasaray: Çok titiz bir çalışma yürütüyoruz

Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüken, gazetelerde yer alan bazı transfer iddiaları üzerine açıklama yaptı.

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Sarı-kırmızılıların açıklamasında "1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız." denildi.

İşte Galatasaray Kulübü'nün açıklaması

"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız."

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