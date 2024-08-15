Galatasaray da istemişti! İşte Fofana'nın yeni takımı

Milan ve Monaco, Youssouf Fofana transferi için anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Fofana transferi için Monaco'ya bonuslar dahil toplam 25 milyon euro ücret ödeyecek.

Haberde; Fofana'nın bugün (perşembe) veya cuma günü İtalya'ya giderek Milan için sağlık kontrollerinden geçeceği ve prosedürlerin ardından İtalyan ekibine imza atacağı kaydedildi.

Monaco'da toplamda 175 maça çıkan Fofana, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca yıldız orta saha transfer döneminin başında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.