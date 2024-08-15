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Spor

Galatasaray da istemişti! İşte Fofana'nın yeni takımı

Milan ve Monaco, Youssouf Fofana transferi için 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yıldız orta saha transfer döneminin başında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

15 Ağustos 2024 Perşembe 19:13 - Güncelleme:
Galatasaray da istemişti! İşte Fofana'nın yeni takımı
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Milan ve Monaco, Youssouf Fofana transferi için anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Fofana transferi için Monaco'ya bonuslar dahil toplam 25 milyon euro ücret ödeyecek.

Haberde; Fofana'nın bugün (perşembe) veya cuma günü İtalya'ya giderek Milan için sağlık kontrollerinden geçeceği ve prosedürlerin ardından İtalyan ekibine imza atacağı kaydedildi.

Monaco'da toplamda 175 maça çıkan Fofana, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Ayrıca yıldız orta saha transfer döneminin başında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

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