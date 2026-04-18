İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Galatasaray Daikin, Aras Kargo deplasmanında galip
Spor

Galatasaray Daikin, Aras Kargo deplasmanında galip

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 00:55
Galatasaray Daikin, Aras Kargo deplasmanında galip
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Seride iki galibiyete ulaşan takım ligi 5'inci sırada bitirecek.

Etabın ikinci maçı 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, (Simay Kurt, İrem Çor, Nisa Eroğuz, Sude Taşbaş, Özge Nur Çetiner, Perez, Defne Başyolcu)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Frantti)

Setler: 20-25, 25-20, 19-25, 21-25

Süre: 112 dakika

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.