30 Kasım 2025 Pazar
Spor

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1'le geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek deplasmandan galibiyetle döndü.

30 Kasım 2025 Pazar 18:17
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1'le geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Aras Kargo: Simay Kurt, Özge Nur Çetiner, Sude Taşbaş, Aslıhan Kılıç, Hazal Selin Uygur, Ramos (Kalandadze, Gamboa, Anthouli, Smrek)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yuanyuan, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol (Bongaerts, Carutasu, Sylla)

Setler: 25-23, 21-25, 19-25, 13-25

Süre: 107 dakika (30, 29, 26, 22)

