İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6344
  • EURO
    51,9293
  • ALTIN
    7035.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu mağlup etti
Spor

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu mağlup etti

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında sahasında Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kaybettiği ilk setin ardından oyuna ağırlığını koyarak galibiyete uzandı.

AA10 Şubat 2026 Salı 21:26 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu mağlup etti
ABONE OL

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, YuanYuan, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Perez, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu, Olaya)

Setler: 20-25, 25-19, 25-21, 25-14

Süre: 107 dakika (27, 26, 29, 25)

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları kameraya yansıdı! Aralarına alıp tekme tokat dövdüler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.