14 Ocak 2026 Çarşamba
  • Galatasaray Daikin, Avrupa'da play-off biletini aldı
Spor

Galatasaray Daikin, Avrupa'da play-off biletini aldı

Galatasaray Daikin, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu 3-1 yenerek play-off turuna yükseldi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 21:44
Galatasaray Daikin, Avrupa'da play-off biletini aldı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu 3-1 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükseldi.

Galatasaray Daikin, play-off turunda Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Andrei Savu (Romanya), İoannis İoannidis (Yunanistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer, Wang, Bongaerts)

Darta Bevo: De Leeuw, Deleu, Blenckers, De Paepe, Luyten, Wouters (Vanderschommen, Flament, Wallaeys, Hoste, Vanhoecke, Vanrobaeys)

Setler: 25-16, 24-26, 25-21, 25-17

Süre: 24, 24, 26, 19 (93 dakika)

