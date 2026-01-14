Galatasaray Daikin, Avrupa'da play-off biletini aldı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu 3-1 yendi.
İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükseldi.
Galatasaray Daikin, play-off turunda Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Andrei Savu (Romanya), İoannis İoannidis (Yunanistan)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer, Wang, Bongaerts)
Darta Bevo: De Leeuw, Deleu, Blenckers, De Paepe, Luyten, Wouters (Vanderschommen, Flament, Wallaeys, Hoste, Vanhoecke, Vanrobaeys)
Setler: 25-16, 24-26, 25-21, 25-17
Süre: 24, 24, 26, 19 (93 dakika)