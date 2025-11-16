Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'la geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti)
Bahçelievler Belediyespor: Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eylül Durgun)
Setler: 25-22, 25-15, 25-19
Süre: 82 dakika (31, 26, 25)