16 Kasım 2025 Pazar
Spor

Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'la geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek'te konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

16 Kasım 2025 Pazar 20:14
Galatasaray Daikin, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'la geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Dicle Özdaş

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti)

Bahçelievler Belediyespor: Escamilla, Ceylan Arısan, Merve Tanıl, Guerra, Ergül Avcı, Nikolova (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Fulden Ural, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıçcı, Eylül Durgun)

Setler: 25-22, 25-15, 25-19

Süre: 82 dakika (31, 26, 25)

  • Galatasaray
  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Bahçelievler Belediyespor

