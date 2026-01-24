İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Daikin, Bahçelievler deplasmanında set vermedi
Spor

Galatasaray Daikin, Bahçelievler deplasmanında set vermedi

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, Bahçelievler deplasmanında set vermedi
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 18. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Mehmet Topal, İbrahim Acar

Bahçelievler Belediyespor: Jaksic, Eylül Durgun, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova, Reid, Eda Say (Berre İnce, Sema Nur Doluca Özbilge, Yağmur Karaoğlu, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan)

Galatasaray Daikin: Aslı Tecimer, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu (Eylül Akarceşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Büşra Güneş)

Setler: 17-25, 18-25, 21-25

Süre: 72 dakika (19, 25, 28)

ÖNERİLEN VİDEO

San Francisco'da dev protesto: Trump karşıtları sokağa indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.