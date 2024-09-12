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Spor

Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda şampiyon

Galatasaray Daikin, Balkan Kupası son maçında PAOK'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

12 Eylül 2024 Perşembe 20:34 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, Balkan Kupası'nda şampiyon
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024 Balkan Kupası'ndaki üçüncü maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da düzenlenen organizasyondaki son müsabakasında PAOK ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi Galatasaray Daikin, 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası bileti aldı.

Galatasaray, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun ilk turunda AO Thiras (Yunanistan) ile mücadele edecek.

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