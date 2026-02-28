Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı nefes kesen derbide 3-2 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Derbi büyük bir heyecana sahne oldu.

Galatasaray, 1-0 öne geçti. Beşiktaş, durumu 1-1'e getirdi.

2-1 öne geçen taraf Galatasaray oldu ancak Beşiktaş yine beraberliği buldu ve durum 2-2'ye geldi.

Galatasaray, karar setini kazandı ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)

Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15

Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)