  • Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı nefes kesen derbide 3-2 yendi
Spor

Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı nefes kesen derbide 3-2 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Daikin ile Beşiktaş arasında oynanan voleybol derbisi büyük heyecana sahne oldu. Beşiktaş iki kez skoru eşitlemeyi başardı ancak Galatasaray Daikin karar setini alarak parkeden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 15:48
Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı nefes kesen derbide 3-2 yendi
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin karşılaştı. Derbi büyük bir heyecana sahne oldu.

Galatasaray, 1-0 öne geçti. Beşiktaş, durumu 1-1'e getirdi.

2-1 öne geçen taraf Galatasaray oldu ancak Beşiktaş yine beraberliği buldu ve durum 2-2'ye geldi.

Galatasaray, karar setini kazandı ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)

Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15

Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)

