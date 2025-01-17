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Spor

Galatasaray Daikin, Britt Bongaerts ile sözleşme uzattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, Britt Bongaerts ile sözleşme uzattı
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Voleybol Takımları İdari Menajeri Neslihan Turan ile Takım Menajeri Neşve Büyükbayram da katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki voleybolcu, "Galatasaray ile devam ettiğim için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Galatasaray'da yönetimimizle, taraftarımızla, takımımızla aile gibiyiz. Bu takımla devam ettiğim için inanılmaz mutluyum. Taraftarlarımız sadece İstanbul'da değil her yerde bizi destekliyor. Önümüzdeki sene için kulübümüz çok iyi bir takım kurma hedefleriyle yoluna devam ediyor. Bu konuda da çok heyecanlıyım ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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