18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda finalde!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari takımını 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

18 Mart 2026 Çarşamba 21:38
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari takımını 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Sala Polivalenta'da oynanan mücadelenin ilk setini sarı-kırmızılı ekip, 25-13 kazanırken ikinci seti de 25-10 galip tamamladı. Üçüncü seti de 25-8 kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı finale çıktı.

Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında da evinde rakibini 3-0 yenmişti.

Galatasaray Daikin, finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

