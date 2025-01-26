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Spor

Galatasaray Daikin deplasmanda galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'a konuk olan Galatasaray Daikin rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA26 Ocak 2025 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin deplasmanda galip
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar

Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird, Almadovar (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)

Galatasaray Daikin: Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Kalandadze, Ceylan Arısan)

Setler: 23-25, 9-25, 27-25, 25-19, 6-15

Süre: 118 dakika

  • Bahçelievler Belediyespor
  • Galatasaray Daikin
  • Sultanlar Ligi

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