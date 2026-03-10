İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,062
  • EURO
    51,3969
  • ALTIN
    7346.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Daikin evinde CSO Voluntari'yi ağırlayacak
Spor

Galatasaray Daikin evinde CSO Voluntari'yi ağırlayacak

CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin yarın Romanya ekibi CSO Voluntari ile karşılaşacak.

AA10 Mart 2026 Salı 11:25 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin evinde CSO Voluntari'yi ağırlayacak
ABONE OL

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Romanya'nın CSO Voluntari takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakayı Darko Savic (Sırbistan) ve Sergej Rodin (Litvanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-kırmızılı takım, çeyrek finalde Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini 3-2 ve 3-1'lik setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rövanş mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Romanya'da oynanacak.

  • Galatasaray Daikin
  • CEV Kupası
  • CSO Voluntari

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.