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Spor

Galatasaray Daikin evinde kayıp

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin evinde kayıp
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

Bir önceki hafta Fenerbahçe'ye yenilerek ligdeki set vermeden kazanma serisi son bulan Sarı-Kırmızılılar, bu maçla birlikte üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel, Kalandadze)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojilikovic, Leyva, Zeynep Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Öztürk, Seher Aksoy)

Setler: 25-15, 23-25, 19-25, 25-18, 12-15

Süre: 123 dakika (22, 27, 29, 29, 16)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Galatasaray Daikini

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