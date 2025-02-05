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Spor

Galatasaray Daikin evinde kayıp

CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği İtalya'nın Chieri'76 ekibine 3-1 mağlup oldu.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin evinde kayıp
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CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği İtalya'nın Chieri'76 ekibine 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Şubat Salı günü İtalya'da oynayacak.

Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Jana Niklova (Slovakya), Josip Hristov (Kuzey Makedonya)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Adalı, Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Ayçin Akyol, Yasemin Özel, Kalandadze)

Chieri'76: Skinner, Gray, Gicquel, Buijs, Alberti, Van Aalen (Spirito, Rolando, Guiducci, Anthouli)

Setler: 29-27, 20-25, 17-25, 17-25

Süre: 108 dakika (37, 25, 22, 24)

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