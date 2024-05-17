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Spor

Galatasaray Daikin, Eylül Akarçeşme'yi renklerine bağladı

Galatasaray Daikin, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda son olarak libero Eylül Akarçeşme'yi kadrosuna kattı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 17:10 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, Eylül Akarçeşme'yi renklerine bağladı
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlaması doğrultusunda son olarak Nilüfer Belediyespor forması giyen libero Eylül Akarçeşme ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eylül Akarçeşme'ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Profesyonel voleybol kariyerine 2016 yılında Halkbank'ta başlayan 24 yaşındaki Eylül Akarçeşme, sırasıyla Halkbank, Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor formalarını giydi.

Eylül Akarçeşme, 2021-2022 sezonunda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

  • Eylül Akarçeşme
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