Galatasaray Daikin, ligi 5. sırada tamamladı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Seride durumu 2-0 yapan sarı-kırmızılılar, ligi 5. sırada tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer)
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Gamboa, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Defne Başyolcu, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Kalandadze, İrem Çor, Nisan Eroğuz)
Setler: 26-24, 19-25, 25-21, 25-14
Süre: 109 dakika