20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
  Galatasaray Daikin, ligi 5. sırada tamamladı
Galatasaray Daikin, ligi 5. sırada tamamladı

Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Vodafone Sultanlar Ligi'ni 5. sırada tamamladı.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 18:52 - Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray Daikin, Aras Kargo'yu 3-1 yendi.

Seride durumu 2-0 yapan sarı-kırmızılılar, ligi 5. sırada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Gamboa, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Defne Başyolcu, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Kalandadze, İrem Çor, Nisan Eroğuz)

Setler: 26-24, 19-25, 25-21, 25-14

Süre: 109 dakika

