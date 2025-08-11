Galatasaray Daikin, Myriam Sylla transferini açıkladı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Fildişi Sahili asıllı İtalyan oyuncu Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Milli Takımı forması da giyen deneyimli oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak İtalya'nın Vero Volley Milano ekibinde forma giyen Myriam Sylla, pasör çaprazı ve smaçör olarak oynayabiliyor. Sylla, geçen yıl İtalya Milli Takımı'yla olimpiyat şampiyonluğu yaşamıştı.

SYLLA KİMDİR

Myriam Sylla, 8 Ocak 1995 doğumlu, Fildişi Sahili kökenli İtalyan voleybolcudur. Smaçör ve pasör çaprazı olarak görev almakta olup, İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanıdır.

ULUSLARARASI ÖDÜLLERİ

2024 Paris Olimpiyatları: Altın madalya, turnuvanın en iyi smaçörü seçildi

2022 Dünya Şampiyonası: Bronz madalya, en iyi smaçör ödülü.

2021 Avrupa Şampiyonası: Altın madalya, en iyi smaçör ödülü

2022 ve 2024 FIVB Milletler Ligi: Altın madalya, en iyi smaçör ödülü

2018 Dünya Şampiyonası: Gümüş madalya, en iyi smaçör ödülü

2019 Avrupa Şampiyonası: Bronz madalya, en iyi smaçör ödülü

BİREYSEL ÖDÜLLERİ

2018, 2019, 2021, 2022 Avrupa Şampiyonası: En İyi Smaçör

2024 Paris Olimpiyatları: En İyi Smaçör

2025 FIVB Milletler Ligi: En İyi Smaçör