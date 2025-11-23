İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u set vermeden geçti

Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker karşısında üç seti de kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

23 Kasım 2025 Pazar 19:03
Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u set vermeden geçti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Yasin Çalışkan

Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-16, 25-23, 25-16

Süre: 74 dakika (25, 27, 22)

