Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u set vermeden geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Yasin Çalışkan
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)
Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)
Setler: 25-16, 25-23, 25-16
Süre: 74 dakika (25, 27, 22)