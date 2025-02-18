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Spor

Galatasaray Daikin rövanş için Chieri'76 deplasmanında

CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Daikin, İtalyan ekibi Chieri'76 ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin rövanş için Chieri'76 deplasmanında
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Chieri'76 ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Romanya Voleybol Federasyonundan Andrei Savu ile Arnavutluk Voleybol Federasyonundan Konalsi Gjoka hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Galatasaray'ın turu geçebilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması gerekecek.

Turu geçen takım, SC Potsdam-Roma Volley eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

  • Galatasaray Daikin
  • CEV Challenge Kupası
  • Chieri76

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