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Spor

Galatasaray Daikin set vermeden galip!

Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

2 Nisan 2024 Salı 20:43 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin set vermeden galip!
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Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Burhan İlhan, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Emine Arıcı, Ayçin Akyol, Lazovic, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Duygu Düzceler, Cuttino)

Setler: 23-25, 15-25, 22-25

Süre: 82 dakika (29, 22, 31)

  • Voleybol
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  • nilüfer belediye

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