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Spor

Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

CEV Kadınlar Challenge Kupası karşılaşmasında Galatasaray Daikin rakibi Kairos Ponta Delgada'ya set vermeden kazanmayı başardı.

10 Ekim 2023 Salı 22:43 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Ehsan Rejaeyan (Fransa)

Galatasaray Daikin: Tashiro, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Emine Arıcı, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

Kairos Ponta Delgada: Watkins, Westermann, Silva, Colombo, Eterovic, Oliveira (Palermo, Xavier, Borges, Mosher)

Setler: 25-17, 25-11, 25-20

Süre: 69 dakika (25, 20, 24)

  • Galatasaray Daikin
  • Kadınlar Challenge
  • Ponta Delgada

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