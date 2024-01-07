İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Daikin set vermeden kazandı!
Spor

Galatasaray Daikin set vermeden kazandı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA7 Ocak 2024 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin set vermeden kazandı!
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Tashiro (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı)

Nilüfer Belediyespor: Eda Kafkas, Künzler, Beliz Başkır, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Öztürk, Lila Şengül, Yordanova, Aslı Aşçıoğlu)

Setler: 25-22, 25-9, 25-19

Süre: 80 dakika (30, 24, 26)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.