Galatasaray Daikin, set vermeden kazandı

Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın AO Thiras takımını 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'daki Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mark Jan Wijnstra (Hollanda), Fikrat Akhundov (Azerbaycan)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)
AO Thiras: Papageorgiou, Mihaljevic, Becheva, Ogoms, Christodoulou, Mosser (Xintara, Angelopoulou, Dimitriadis)
Setler: 25-14, 25-20, 25-16
Süre: 66 dakika (21, 24, 21)