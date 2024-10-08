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Spor

Galatasaray Daikin, set vermeden kazandı

CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında evinde Yunanistan ekibi AO Thiras'ı konuk eden Galatasaray Daikin, rakibine set vermediği maçta sahadan 3-0 galip ayrıldı.

8 Ekim 2024 Salı 23:56 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin, set vermeden kazandı
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Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın AO Thiras takımını 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'daki Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mark Jan Wijnstra (Hollanda), Fikrat Akhundov (Azerbaycan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)

AO Thiras: Papageorgiou, Mihaljevic, Becheva, Ogoms, Christodoulou, Mosser (Xintara, Angelopoulou, Dimitriadis)

Setler: 25-14, 25-20, 25-16

Süre: 66 dakika (21, 24, 21)

  • Galatasaray Daikin
  • CEV Kadınlar Challenge Kupası
  • AO Thiras

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