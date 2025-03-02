Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Daikin, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Burcu Yönder, Micaya, Ergül Avcı, Bedart, Yordanova, Ceren Karagöl, (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Ndiaye, Jaksic, Selin Navruz, Fulden Ural)
Setler: 25-13, 26-24, 25-19
Süre: 79 dakika (21, 32, 26)