İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ekim 2025 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
Spor

Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar, 3-0 kazandı.

AA12 Ekim 2025 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezona galibiyetle başladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Göztepe'yi konuk edecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti, Yasemin Güveli)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse, Nisan Barut, Tikhomirova)

Setler: 25-16, 26-24, 25-23

Süre: 94 dakika (26, 36, 32)

  • Galatasaray
  • VodafoneSultanlarLigi
  • AydınBüyükşehirBelediyespor

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.