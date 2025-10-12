Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezona galibiyetle başladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Göztepe'yi konuk edecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Galatasaray Daikin: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Yatgın, Bongaerts, Carutasu, Frantti, Yasemin Güveli)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Mijatovic, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Kobzar, Selen Köse, Nisan Barut, Tikhomirova)

Setler: 25-16, 26-24, 25-23

Süre: 94 dakika (26, 36, 32)