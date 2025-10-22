İSTANBUL 22°C / 15°C
Spor

Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

Voleybol Kadınlar Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında İlbank'ı konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin, 3-0 kazandı.

22 Ekim 2025 Çarşamba 01:40
Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
ABONE OL

Voleybol Kadınlar Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Daikin, sahasında İlbank'ı konuk etti.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray Daikin, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligdeki 3. galibiyetini elde etti. İlbank ise henüz ligde galibiyetle tanışamadı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Frantti, Ayçin Akyol, Bongaerts, Lukasik (Eylül Akarçeşme Yatgın, İrem Nur Özsoy, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Aslı Tecimer, Büşra Güneş)

İlbank: Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz, Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan (Sinem Arıncı, Kocic, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Merve Tanyel, Damla Nur Dündar, Ezgi Akyıldız)

Setler: 25-12, 25-16, 25-16

Süre: 81 dakika (25, 30, 26)

